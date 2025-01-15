Cristiano Ronaldo’dan 200 milyon Euro’luk imza

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Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun kariyerinin sonuna yaklaştığı konuşulurken 39 yaşındaki oyuncunun futbolu bırakmaya pek niyeti yok... 2022’de imzaladığı sözleşmenin son altı ayına giren Ronaldo’nun geleceği belirsizdi. Ancak Portekizli oyuncu, kulübü ile 1 yıllık anlaşmaya daha imza attı. Deneyimli oyuncu halihazırda yılda kazandığı 200 milyon Euro maaşı almaya devam edecek. Bu rakam imza bonusuna ve oyuncunun imaj haklarıyla ilgili ticari gelirlere bağlı olarak artabilecek.