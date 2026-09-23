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Cristiano Ronaldo'dan 1000 gol açıklaması

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#Cristiano Ronaldo#1000 Gol#Portekiz Milli Takımı
Cristiano Ronaldodan 1000 gol açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 19:05

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Galler ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

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Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Galler maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1000 GOL CEVABI: MİLLİ TAKIM İLE İSTİYORUM

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Cristiano Ronaldodan 1000 gol açıklaması

Artık geleceği düşünecek yaşta değilim. Birçoğunuzun benim devam etmemi istemediğini biliyorum. Eğer hoca bana ihtiyaç duymazsa, o gün ayrılabilirim. O zaman geldiğinde Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağım.

1000 gol rekorunu kırmak istiyorum ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Bu bir hedef. 1.000 gol rekoruyla birlikte UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyorum. 1000. golümü milli takım ile atmayı tercih ederim.

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#Cristiano Ronaldo#1000 Gol#Portekiz Milli Takımı

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