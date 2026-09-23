Cristiano Ronaldo'dan 1000 gol açıklaması

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Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları Galler maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

1000 GOL CEVABI: MİLLİ TAKIM İLE İSTİYORUM

-2028 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüyor musunuz?

Artık geleceği düşünecek yaşta değilim. Birçoğunuzun benim devam etmemi istemediğini biliyorum. Eğer hoca bana ihtiyaç duymazsa, o gün ayrılabilirim. O zaman geldiğinde Portekiz Milli Takımı'nı bırakacağım.

1000 gol rekorunu kırmak istiyorum ama bunu bir takıntı haline getirmedim. Bu bir hedef. 1.000 gol rekoruyla birlikte UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmak istiyorum. 1000. golümü milli takım ile atmayı tercih ederim.