Cristiano Ronaldo yatırımı yine kendisine yaptı! Bu kez...

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik ve kondisyonunu korumak için yaptığı yatırımlara İngiltere'de de devam ediyor.

Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen kabini yaptırdı.

The Sun'da yer alan habere göre; yüksek teknoloji ürünü olan oksijen kabini sayesinde gökyüzündeki saf hava, doğrudan vücudundaki kan plazmasına enjekte edilecek ve böylece vücuttaki hasarlı bölgeler doğal bir şekilde onarılmış olacak.

Portekizli futbolcuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, "Cristiano'nun bir fitness aşığı olduğunu ve kendini olabilecek en formda insan yapmaya adamış olduğunu herkes biliyor. Kariyerinde daha önce oksijen odaları kullanmıştı ancak bunu İngiltere'de bulmak kolay değil. Bu nedenle satın alıp evine kurdurmaya karar verdi. Eğer vücudunda ağrı hissederse onu kullanacak ve faydasını görecek. Sakatlık nedeniyle çok az maç kaçırmasının sebebi bu yatırımlar" diye konuştu.