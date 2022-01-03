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Cristiano Ronaldo yatırımı yine kendisine yaptı! Bu kez...

#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Oksijen Kabini
Cristiano Ronaldo yatırımı yine kendisine yaptı Bu kez...

36 yaşında olmasına karşın formundan hiçbir şey kaybetmeyen Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, kendisine yatırım yapmaya devam ediyor. Ronaldo, bu kez de evine oksijen kabini yaptırdı.

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Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik ve kondisyonunu korumak için yaptığı yatırımlara İngiltere'de de devam ediyor.

Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen kabini yaptırdı.

The Sun'da yer alan habere göre; yüksek teknoloji ürünü olan oksijen kabini sayesinde gökyüzündeki saf hava, doğrudan vücudundaki kan plazmasına enjekte edilecek ve böylece vücuttaki hasarlı bölgeler doğal bir şekilde onarılmış olacak.

Cristiano Ronaldo yatırımı yine kendisine yaptı Bu kez...

Portekizli futbolcuya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, "Cristiano'nun bir fitness aşığı olduğunu ve kendini olabilecek en formda insan yapmaya adamış olduğunu herkes biliyor. Kariyerinde daha önce oksijen odaları kullanmıştı ancak bunu İngiltere'de bulmak kolay değil. Bu nedenle satın alıp evine kurdurmaya karar verdi. Eğer vücudunda ağrı hissederse onu kullanacak ve faydasını görecek. Sakatlık nedeniyle çok az maç kaçırmasının sebebi bu yatırımlar" diye konuştu.

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#Cristiano Ronaldo#Manchester United#Oksijen Kabini

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