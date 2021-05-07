Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den çok konuşulan özel uçak pozu!

Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, üç çocuğunun annesi Georgina Rodriguez ile özel uçak seyahatinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafta özel uçağına yatak kurduran Ronaldo'nun ayakkabılarını çıkarmış, çoraplarıyla yatağa uzandığı görülüyor. Georgina'nın ise Portekizli sevgilisinin yanında kadraja girdiği...

İkili daha sonra yakın plan fotoğraflarını da paylaştı.

20 MİLYON EURO'LUK ÖZEL UÇAK

Cristiano Ronaldo, 2015 yılında 20 milyon Euro karşılığında Gulfstream G200 model jet satın almıştı. Ronaldo'nun özel jetinde banyo, kıyafet odası, mutfak gibi lüks donanımların olduğu belirtilirken, jetin 18 kişi kapasiteli olduğu ifade ediliyor.

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