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GeriFutbol Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den çok konuşulan özel uçak pozu!
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den çok konuşulan özel uçak pozu!

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'den çok konuşulan özel uçak pozu!

Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez'in özel uçaktan paylaştıkları yatak pozu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Juventus forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, üç çocuğunun annesi Georgina Rodriguez ile özel uçak seyahatinden paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafta özel uçağına yatak kurduran Ronaldo'nun ayakkabılarını çıkarmış, çoraplarıyla yatağa uzandığı görülüyor. Georgina'nın ise Portekizli sevgilisinin yanında kadraja girdiği...

İkili daha sonra yakın plan fotoğraflarını da paylaştı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguezden çok konuşulan özel uçak pozu

20 MİLYON EURO'LUK ÖZEL UÇAK

Cristiano Ronaldo, 2015 yılında 20 milyon Euro karşılığında Gulfstream G200 model jet satın almıştı. Ronaldo'nun özel jetinde banyo, kıyafet odası, mutfak gibi lüks donanımların olduğu belirtilirken, jetin 18 kişi kapasiteli olduğu ifade ediliyor.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguezden çok konuşulan özel uçak pozu

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguezden çok konuşulan özel uçak pozu

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguezden çok konuşulan özel uçak pozu

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