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Cristiano Ronaldo transfer kararını verdi: Geleceği belli oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Cristiano Ronaldo#Suudi Arabistan#Al Nassr
Cristiano Ronaldo transfer kararını verdi: Geleceği belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 20:01

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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Aktif futbol kariyerine Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ronaldo, Al Nassr ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında ise Portekizli yıldızın yeni kontratının bir ya da iki yıllık olması beklendiği ifade edildi.

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44 MAÇTA 39 GOLE DİREKT KATKI

Ronaldo, 2023 yılında Manchester United'dan ayrılarak bedelsiz bir şekilde Al Nassr saflarına katılmıştı. Geride bıraktığımız sezonda ise Ronaldo, Suudi kulübüyle 41 resmi maça çıktı ve 35 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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#Cristiano Ronaldo#Suudi Arabistan#Al Nassr

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