Cristiano Ronaldo tesislerde tek başına! Ten Hag kadro dışı kararının gerekçesini açıkladı

Haberin Devamı

Manchester United'ın Tottenham'ı yendiği maçta yedek kalması nedeniyle 90 dakika sona ermeden sahayı terk eden ve bu hareketi nedeniyle kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo tek başına çalışmalara başladı.

Manchester United tesislerinde tek başına çalışmalarını sürdüren Ronaldo hakkında konuşan Ten Hag, kadro dışı kararının gerekçesini açıklarken oyuncuya para cezası verileceği kaydedildi.

Bu hareketi üzerine kadro dışı bırakılan Ronaldo hakkında açıklama yapan Manchester United Menajeri Ten Hag, "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim. Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak." dedi.

"DAVRANIŞIN BİR SONUCU OLACAKTI"

Haberin Devamı

Hollandalı teknik adam, "Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." diye konuştu.

CRISTIANO RONALDO'DAN AÇIKLAMA

Manchester United'ın kararı hakkında açıklama yapan Cristiano Ronaldo, "Kariyerim boyunca yaptığım gibi; takım arkadaşlarıma ve hocalarıma saygı göstererek oynadım. Bu değişmedi. Ben değişmedim. Son 20 yıldır aynı insan ve aynı profesyonelim. Gençken, benden yaşlı ve tecrübeli oyuncular, benim için her zaman önemliydi. Şimdi ben de, temsil ettiğim tüm takımlarda gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Ne yazık ki bu her zaman mümkün olmuyor ve o anın sıcaklığıyla en iyi örneği gösteremiyoruz. Şu anda Carrington'da çok çalışmaya devam etmem, takım arkadaşlarıma destek olmam ve her türlü maça hazır olmam gerektiğini hissediyorum. Baskıya boyun eğmek, bir seçenek değil. Hiç de olmadı. Burası Manchester United ve biz, birlik olmalıyız. Yakında, yeniden birlikte olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

720 BİN POUND PARA CEZASI

Talk Sport'ta yer alan habere göre, Manchester United yönetimi Cristiano Ronaldo'ya para cezası verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcuya Kırmızı Şeytanlar'ın 720 bin pound para cezası vereceği belirtildi.

Haberin Devamı

LİGDE İLK 11'İ UNUTTU

Sezona Manchester United formasıyla başlayan Cristiano Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.

Premier Lig'de 8 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca ikisinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 340 dakika süre alan Portekizli oyuncu, tek gol sevinci yaşadı.