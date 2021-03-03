Cristiano Ronaldo tarihte bir ilki başardı! Başka yapabilen yok...

Spor Arena Detay - İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Spezia karşısında alınan 3-0'lık galibiyette 89. dakikada attığı golle yeni bir rekor kırdı.

Portekizli yıldız oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 12 sezonda da en az 20 gol atma başarısı gösteren ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu sezon Juventus formasıyla 30 resmi maçta görev alan Cristiano Ronaldo, İtalyan devine 27 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

LİG KARİYERİNDE HER 108 DAKİKADA BİR GOLÜ VAR

Portekizli futbolcu, Spezia maçıyla birlikte profesyonel kariyerinde 600. lig maçına çıkmış oldu. Bu maçlara 469 gol sığdıran Cristiano Ronaldo, her 108 dakikada bir gol üretmiş oldu.

Real Madrid: 292 maç

Manchester United: 196 maç

Juventus: 85 maç

Sporting Lizbon: 25 maç

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Spezia'yı ağırladı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda, ev sahibi takım gol için baskısını arttırdı. Oyuna 61. dakikada Weston Mckennie'nin yerine dahil olan İspanyol golcüsü Alvaro Morata, maça girer girmez 62. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

71. dakikada Juventus, Federico Chiesa ile farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 89. dakikada attığı golle müsabakanın skorunu belirledi.

MERİH PENALTI YAPTIRDI, SARI KART GÖRDÜ

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral'ın, 90 5'+e rakibi Emmanuel Gyasi'ye ceza sahası içinde yaptığı harekete, hakem Luca Sacchi, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. Demiral, pozisyon nedeniyle sarı kart da gördü. 90+6. dakikada Andrey Galabinov'un kullandığı penaltı atışında Juventus kalecisi Wojciech Szczesny gole izin vermedi.

Juventus, maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Juventus, puanını 49'a yükseltti ve henüz maçlarını oynamamış lider Inter ile puan farkını 7'ye, ikinci sıradaki Milan'la ise 3'e düşürdü. Spezia ise bu sezonki 12. yenilgisini alırken, 25 puanla 16. basamakta yer aldı.

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