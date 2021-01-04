Cristiano Ronaldo tarihe geçti! Gol sevinci çok konuşuldu... Pele'nin rekorunu kırınca sıra kimde?

Spor Arena Detay- İtalya Serie A'nın 15. haftasının kapanış mücadelesinde, bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son 9 yılın şampiyonu Juventus, Allianz Stadı'nda Udinese'yi ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 31. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci devrede de atak bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada Federico Chiesa'nın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Chiesa'nın golünde asisti Ronaldo yaptı. Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 70. dakikada fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. Udinese, 90. dakikada Marvin Zeegelaar'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Juventus'ta Paulo Dybala, 90 3. dakikada attığı golle Juventus'un sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 11 maçta 14 gol atan Portekizli yıldız, gol krallığı yarışında 12 gollü Lukaku'yu geride bırakarak zirveye yerleşti.

PELE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Udinese karşısındaki performansıyla futbol kariyerindeki gol sayısını 758'e yükselten Cristiano Ronaldo, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geçerek tarihin en golcü ikinci oyuncusu konumuna geldi.

REKOR JOSEF BICAN'DA

Cristiano Ronaldo'nun tarihin en golcü futbolcusu olmak için önünde tek bir isim kaldı: Josef Bican. 1913 yılında dönemin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda dünyaya gelen Josef Bican, kariyerinde sırasıyla Rapid Wien, Admira Wien, Slavia Prag, Vitkovice, Hradec Kralove formaları giydi. Bican son olarak Slavia Prag'a döndü ve 26 yıllık futbolculuk kariyerini burada noktaladı. Bican, Avusturya ve Çekoslovakya milli takımlarında forma giydi. 2001 yılında 88 yaşındayken vefat eden Josef Bican'ın kariyerinde toplam 805 golü bulunuyor.

RONALDO'NUN 48 GOLÜ KALDI

Udinese maçında attığı iki golle 757 gollü Pele'yi geride bırakan Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en golcü futbolcusu olmak için 48 gole daha ihtiyacı var.

ÜST ÜSTE 15 SEZONDA 20 GOL BARAJINI AŞTI

35 yaşındaki yıldız futbolcu, üst üste 15 sezon 20 gol barajını aşma başarısını da gösterdi.

20 YILDIR GOL ATIYOR

Portekizli yıldız ayrıca 2002 yılından bu yana her takvim yılında gol atarak bir başka rekora daha imza attı.

INSTAGRAM'DA DA REKORTMEN

Öte yandan Cristiano Ronaldo, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.





GOL SEVİNCİ ÇOK KONUŞULDU

Cristiano Ronaldo'nun Udinese maçında attığı gol sonrası parmaklarıyla yaptığı gol sevinci de çok konuşuldu. Ronaldo, parmaklarıyla 'G' harfi yaparak üç çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'e selam gönderdi.

RODRIGUEZ HAMİLE Mİ?

Cristiano Ronaldo'nun geçen yaz aylarında nişanlandığı sevgilisi Georgina Rodriguez'in hamile olduğu haberleri İtalya ve Portekiz basınında yankı buldu. Ronaldo'nun 21. yüzyılın en iyi futbolcusu seçildiği Dünya Futbol Ödülleri(Globe Soccer Awards) törenine nişanlısıyla birlikte katılan Georgina'nın fotoğraflarından yola çıkarak hamile olduğu yorumları yapılıyor.

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