Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kriz çıkardı! Yönetime kızdı, bu akşam sahaya çıkmayacak

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ülkede kriz çıkardı.

BU AKŞAMKİ MAÇTA SAHAYA ÇIKMAYACAK

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Suudi Ligi'nin 20. haftasında bugün Al-Riyadh ile oynanacak maçta oynamamaya karar verdi. Bu kararın nedeni, Suudi basınındaki haberlerin aksine, Portekizli forvetin fiziksel kondisyonu ile ilgili değil.

Portekiz gazetesi Abola'nın Al Nassr kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Cristiano Ronaldo, PIF'in (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu) üç yıldır kulübü yönetme şeklinden, özellikle de aynı fon tarafından yönetilen rakiplerine uygulanan muamele farklılığından memnun değil.

YATIRIMLARIN AZALMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Takım kaptanı Cristiano, Al Nassr'daki yatırımların azalmasından şikayetçi. Jorge Jesus, istediği takviyeleri alamadı ve bunun kanıtı, bu kış transfer döneminde transfer edilen tek oyuncunun Irak'tan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Haydeer Abdulkareem olması.

Al Nassr'ın yönetim kadrosunda Spor Direktörü Simão Coutinho ve CEO José Semedo olmak üzere iki Portekizli bulunuyor ancak bu kişilerin yetkileri yönetim kurulunun kararıyla ay başında donduruldu.

RAKİPLERİN TRANSFERLERİ RONALDO'YU KIZDIRDI

Tüm bu durum, Cristiano Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini giderek arttırdı. Ronaldo, yönetimin Al Nassr'a zarar verdiğini düşünüyor, özellikle de transfer piyasasında çok daha aktif olan Al Hilal ile karşılaştırıldığında. Örneğin Al Hilal, Fiorentina'ya İspanyol stoper Pablo Marí için 2 milyon euro ödedi ve Rennes'in genç Fransız forveti Kader Meité için 30 milyon euro ödeyecek.

BENZEMA İHTİMALİ BARDAĞI TAŞIRDI

Bu durum burada kalmayabilir, çünkü son saatlerde Karim Benzema'nın Al Ittihad ile sözleşme yenileme görüşmelerindeki çıkmaz sonrası Al Hilal'e transfer olma ihtimali ortaya çıktı. İtalyan Simone Inzaghi'nin yönettiği takım, yine Suudi liginde oynayan Neom'un Fransız U21 milli oyuncusu Saimon Bouabré'yi 30 milyon avroya transfer etmek üzere.