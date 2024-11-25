Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr kazandı

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Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türkiye'de sadece D-Smart'ta yayınlanan maçta Al-Nassr, Al-Gharrafa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Al Bayt Stadı'nda oynanan maçta Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al-Nassr sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Angelo Gabriel kaydetti. Al-Gharrafa'nın tek golünü ise 75. dakikada Joselu attı.

Mücadelede 2 kez ağları havalandıran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü attı.

Al-Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü galibiyetini aldı ve 13 puanla 2. sıraya yerleşti.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü mağlubiyetini alan Al-Gharrafa ise 4 puanda kaldı.