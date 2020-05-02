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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 16:15,Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo satın aldığı adayı keşfetti

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Cristiano Ronaldo satın aldığı adayı keşfetti
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Koronavirüs salgını sonrası Portekiz'de ailesiyle birlikte kalan Ronaldo, kaldığı adayı satın aldı.

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'dan ayrılarak ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo'nun, kaldığı adayı satın aldığına dair çıkan söylentiler gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve çocuklarıyla beraber adadaki villasında yaşayan 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımla çıkan bu haberleri doğrulamış oldu.

ADAMI KEŞFE ÇIKTIK

Çocuğuyla beraber çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Ronaldo, fotoğrafın altına "En iyi arkadaşımla adamı keşfe çıktık" notunu düştü

Daha önce hayranlarına sokağa çıkmama çağrısı yapan ancak tedbirleri hiçe sayarak sahada antrenman yapan Ronaldo, takım arkadaşı Dybala'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle İtalya'ya dönüşünü ertelemişti.

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