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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo şaşırttı! Sadece bir kez yapabildi...

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Juventus'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronado hakkında şaşırtan rakam ortaya çıktı...

Geçtiğimiz günlerde kariyerinin 700. golünü atan Cristiano Ronaldo hakkında şaşırtan bir istatistik çıktı.

İtalyan La Repubblica'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, Juventus'a geldiği günden bu yana tam 72 kez frikiklerin başına geçti. Ancak Ronaldo, bu 72 denemesinden sadece 1 gol çıkartabildi.

Öte yandan Juventus'ta Ronaldo'nun gelişinden sonra frikiklerden gol atma oranındaki düşüş dikkat çekti.

Cristiano Ronaldo şaşırttı Sadece bir kez yapabildi...

SADECE BİR MAÇTA ATABİLDİ

Cristiano Ronaldo, Juventus'taki tek frikik golünü geçtiğimiz sezonun son haftalarında Torino ile oynanan maçta atmıştı. Portekizli yıldız, Juventus'un Torino'yu 4-1 yendiği maçta İtalyan ekibindeki ilk ve tek frikik golünü bulmuştu.

Cristiano Ronaldo şaşırttı Sadece bir kez yapabildi...

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