Cristiano Ronaldo rövaşatayla attı, Portekiz farklı kazandı!

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz, Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki 910. golüne ulaşmış oldu.

Polonya'nın tek golünü ise 88. dakikada Dominik Marczuk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 13'e yükseltirken Polonya 4 puanda kaldı.

Uluslar Ligi'nde günün sonuçları;

İskoçya 1-0 Hırvatistan

İsviçre 1-1 Sırbistan

Danimarka 1-2 İspanya

Güney Kıbrıs 2-1 Litvanya

Lüksemburg 0-1 Bulgaristan

Kuzey İrlanda 2-0 Belarus

San Marino 1-1 Cebelitarık