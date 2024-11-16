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Cristiano Ronaldo rövaşatayla attı, Portekiz farklı kazandı!

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#Portekiz#Polonya#Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo rövaşatayla attı, Portekiz farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 01:07

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz, Polonya'yı 5-1 mağlup etti.

Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki 910. golüne ulaşmış oldu.

Polonya'nın tek golünü ise 88. dakikada Dominik Marczuk kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz puanını 13'e yükseltirken Polonya 4 puanda kaldı.

Uluslar Ligi'nde günün sonuçları;

İskoçya 1-0 Hırvatistan
İsviçre 1-1 Sırbistan
Danimarka 1-2 İspanya
Güney Kıbrıs 2-1 Litvanya
Lüksemburg 0-1 Bulgaristan
Kuzey İrlanda 2-0 Belarus
San Marino 1-1 Cebelitarık

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#Portekiz#Polonya#Cristiano Ronaldo

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