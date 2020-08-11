Cristiano Ronaldo, Romario'yu geçti şimdi sıra Pele'de

Her sporun sembol bir ismi vardır ve birçok branşta ‘en iyinin’ kim olduğunu bilirsiniz. Örneğin basketbolda Michael Jordan, halterde Naim Süleymanoğlu ter döktükleri spor branşlarını çağın ötesine taşımıştır. Ancak ‘en iyi’ tartışmasının 100 yıldır sürdüğü ve daha da sürmesi beklenen futbolda; Cristiano Ronaldo bugünlerde tarihi bir rekorun eşiğinde.

Resmi maçlarda 737 kez fileleri havalardıran Portekizli, 30 gol daha atması halinde Pele’ye ait olan tüm zamanların ‘en golcü futbolcusu’ rekorunu egale edecek. Halen listede Pele’nin hemen ardından gelen Ronaldo, muhtemelen önümüzdeki sezon Brezilyalı efsaneyi geçecek. Ancak rekoru ne kadar süre elinde tutabileceği ise merak konusu. Zira şu an 5. sıradaki, 33 yaşındaki Messi’nin 717 golü bulunuyor. Listedeki 3 aktif futbolcudan biri olan Messi, 35 yaşındaki Ronaldo’nun futbola veda etmesi durumunda bu rekoru eline geçirebilir.

RUSYA'DA HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE GİRECEK

RUSYA’da Spartak Moskova ile Sochi arasında 2-2 berabere biten maç bütün ülkeyi karıştırdı. 90. dakikada Sochi lehine verilen ve maçın skorunu belirleyen golle sonuçlanan penaltının ardından Spartak Başkanı Leonid Fedun, “Ligden çekileceğiz. Bırakın, biz olmadan oynasınlar. Ben bu sirk oyununa para vermek istemiyorum” açıklaması yaptı. Mücadelede düdük çalan hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi hakkında soruşturma başlatılırken, her iki hakem de yalan makinesinde teste girecek.

O ARTIK HALK KAHRAMANI

Asya basketbolunun en önemli figürlerinden biri olarak gösterilen Lübnanlı Fadi El Khatib, bugünlerde daha farklı bir konuyla gündeme geliyor. Kariyerine devam eden 40 yaşındaki kısa forvet, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından düzenlenen hükümet karşıtı protestolara destek verdi. Birçok kişinin şimdiden ‘halk kahramanı’ ilan ettiği El Khatib, gösteriler sırasında yaralanan vatandaşları kucaklayarak güvenli bir bölgeye taşıdı.

GÖR ARTIK BENİ ARSENAL

Crystal Palace’ta forma giyen Wilfried Zaha, Arsenal’e transfer olmanın yollarını arıyor! 27 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, gittiği bir gece kulübünde led ışıklardan ‘Zaha, Arsenal’e’ yazılı bir tabelanın önünde dans etti. Tecrübeli futbolcu arkasındaki tabeladaki yazıyı görünce ekrandan uzaklaşsa da bu durumun nasıl ortaya çıktığı noktasında ciddi soru işaretleri bulunuyor. Bununla birlikte görüntülerde sosyal mesafenin de olmaması dikkat çekti.

DÜNYANIN EN VERİMLİ GOLCÜSÜ LUIS MURIEL

Sistem futbolunu geride bıraktığımız sezon en iyi uygulayanların başında gelen Atalanta’da, geçen yıl 20 milyon Euro’ya alınan Luis Muriel, futbol dünyasında 2020’nin en verimli golcüsü oldu. 29 yaşındaki Kolombiyalı, Messi ve Ronaldo gibi rakiplerini geçip, her 61 dakikada 1 gol atarak bu unvanı aldı. 487 dakikada 8 gol atan Muriel’i, 77 dakikada bir gol atan Sampdorialı Federico Bonazoli ile fileleri her 81 dakikada havalandıran Ronaldo ile Haaland takip etti. Listede, toplam gol sayısında 21’e ulaşan Ronaldo, en golcü isim olurken, bu gol sayısına bin 693 dakikada ulaşabilmiş olması Portekizli’yi listede geriye itti. Altın Ayakkabı’nın sahibi Immobile ile kendisine ancak 10. sırada yer bulabildi.