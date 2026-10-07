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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğini açıkladı!

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#Cristiano Ronaldo#Jorge Jesus#Portekiz
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımındaki geleceğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 00:24

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 1740 kelimelik açıklamasında, teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçladı

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Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takımı bırakmadığını açıkladı.

Forma giymediği Danimarka ve Norveç maçlarının ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki futbolcu, 1740 kelimelik açıklamasında teknik direktör Jorge Jesus'u sözünü tutmamakla suçladı.

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UEFA Uluslar Ligi maçları devam ederken kamptan ayrıldığı için takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dileyen Ronaldo, milli takımı bıraktığını duyuran bir açıklama yapmayı planladığını ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca tarafından bu kararından vazgeçirildiğini paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımındaki geleceğini açıkladı

Milli takım kampından aniden ayrılmasının ardından verilecek her türlü cezayı kabul edeceğini belirten Ronaldo, "Federasyon eylemlerimin sonuçlarını değerlendirmeli ve beni bunlardan dolayı cezalandırmalı. Cezanın indirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Zaten özür diledim, ancak eylemlerin sonuçları olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımındaki geleceğini açıkladı

Kariyerinde milli formayla 234 maça çıkan ve 146 gol atan Ronaldo, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmasında önemli rol oynamıştı.

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#Cristiano Ronaldo#Jorge Jesus#Portekiz

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