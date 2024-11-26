Cristiano Ronaldo, Mourinho'nun açıklamalarını beğendi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Cristiano Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamalara Portekizli yıldızdan beğeni geldi.

Kariyerini Suudi ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun basın toplantısında kendisiyle ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu beğendi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Kayserispor karşılaşmasının ardından Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma transferi için gelen soruya yanıt veren Mourinho, "Ronaldo konusuna gelecek olursak belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistan ile Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jestine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir. Benim yaşadığım yerde bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Ama Fenerbahçe' de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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İşte Cristiano Ronaldo'nun beğendiği video: