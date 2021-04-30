Cristiano Ronaldo Juventus'taki geleceği netleşti! Jorge Mendes'e talimat verdi

Spor Arena Dış Haber - Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi.

La Gazzetta dello Sport'un "Ayrldılar ancak halen birlikte yaşıyorlar" başlığı ile duyurduğu haberde 36 yaşındaki yıldız, menajeri Jorge Mendes'e talimat verdi ve gelecek sezon için kendisine yeni bir takım bulmasını istedi. Mart ayında Juventus'un Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Ronaldo'nun takım içindeki tavırlarının da değiştiği kaydedildi.

Portekizli süper yıldızın o dönemden sonra saha dışında takım arkadaşlarıyla daha az zaman geçirmeye başladığı belirtilirken, antrenmanlardaki özgürlüğünün buna rağmen devam ettiği öne sürüldü.

İtalya'da düşük olan sponsorluk vergilerinin, Ronaldo'nun transfer olma ihtimalinin bulunduğu ülkelerde bir hayli yüksek olmasının, Portekizli yıldızı en çok zorlayacak konu olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun ayrıca, 31 milyon euro olan yıllık maaşında da büyük bir fedakarlık yapacağı ifade edildi.

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Juventus'ta Ronaldo, 39 maçta forma giydi ve 32 gol atıp 4 de asist yaptı.

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