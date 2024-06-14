Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'ya hak verdi! İtalyanlar tepki göstermişti...

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Almanya'da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına saatler kala Portekiz Kaptanı Cristiano Ronaldo'dan iddialı bir açıklama geldi.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda yer alan Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ile benzer bir açıklama yaptı.

FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Portekiz basınından RTP'ye konuşan Jose Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor. Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler. İkinci sırada Almanya ve İspanya diyebilirim" değerlendirmesini yaparken son şampiyon İtalya'nın şansı olmadığını kaydetmişti.

İTALYANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Mourinho'nun sözleri için "Special One'a hiçbir cevap vermiyorum. Değerlendirmelerimi kendim yapıyorum ve objektif hale getirdiğimi düşünüyorum. Alçakgönüllü olmalı ve nereden başlayacağımızı, yaşadığımız zorlukları düşünmeliyiz" dedi.

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"KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZE İNANIYORUM"

Jose Mourinho ile benzer bir görüşte olan Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip olduklarını söyledi.

Almanya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok yetenekli bir jenerasyona sahip olduklarını kaydeden Ronaldo, "Bu jenerasyonun bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmayı hak ettiğine inanıyorum. Takım olarak tüm Portekiz halkıyla birlikte kupanın hayalini kuruyoruz. Adım adım ilerlemeli, ana odaklanmalı, sakin olmalı, şu ana kadar yaptığımız gibi çalışmalı ve bunun mümkün olduğuna inanmalıyız. Bunun kısa bir turnuva olduğunu biliyoruz ama takım hazır. Taraftarlar çok etkileyici. Sanki Portekiz'deymişiz gibi hissettiriyorlar. Çok güzeldi, havaalanından otele kadar bütün yollar Portekizliler ile doluydu." diye konuştu.

"REKORLAR BİR AMAÇ DEĞİL, SONUÇTUR"

Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez boy göstermeye hazırlanan Cristiano Ronaldo, rekorun bir amaç olmadığını kaydederek "Önemli olan turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilmek. Kendimi hazır hissediyorum. Futbolu seviyorum, rekorlar bir amaç değil, sonuçtur. Doğal olarak ortaya çıkarlar. Bu 6. turnuvam olacak. En önemlisi, bundan en iyi şekilde keyif almak, iyi oynamak ve takımın kazanabileceğinden emin olmak. Özellikle maçlardan önce hissettiğiniz midenizdeki o karıncalanma hissi ve kaygı hali her zaman olacak. Bunu hissettiğim için mutluyum, hissetmediğimde pes edip durmak daha iyi. Şu an motivasyonum iyi ve takımı oldukça sakin görüyorum." açıklamasını yaptı.

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BİR KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU SEVİNCİ YAŞADI

EURO 2016'da Portekiz ile şampiyonluk yaşayan Ronaldo, EURO 2020'de ise gol kralı oldu. Yıldız futbolcu, organizasyon tarihinin en çok maça çıkan (25) ve en fazla gol atan (14) oyuncusu unvanlarının sahibi.