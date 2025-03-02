Cristiano Ronaldo, İspanyol devini satın alıyor! Görüşmeler başladı

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Suudi Arabistan kulüplerinden Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun İspanya La Liga'dan kulüp satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

Beinsports'un aktardığı Foot Mercato'nun haberine göre; Cristiano Ronaldo ve Valencia'nın sahibi Peter Lim, Portekizli yıldızın Mestalla ekibinin çoğunluk hissedarı olması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

KULÜBÜN SAHİBİYLE ARKADAŞ

Cristiano Ronaldo ve İspanyol kulübünün sahibi Peter Lim, birkaç ortak şirkete sahip. Ayrıca Peter Lim, Portekizlinin imaj haklarının sahibi ve çok yakın bir dostu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DESTEK ALACAK

Peter Lim, sezon sonunda kulüpteki hisselerinin tamamını satmak istiyor. Cristiano Ronaldo ise kulübü satın almaya kişisel olarak ilgi duyuyor.

Kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'da yaşamak isteyen Portekizli süper yıldız, bu büyük operasyonu gerçekleştirebilmek için Suudi Arabistan kraliyet ailesine bağlı yatırım fonlarından finansal destek alacak.

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VALENCIA'NIN LA LIGA'DA 6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

1919 yılında kurulan Valencia'nın 6 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 2 UEFA Kupası bulunuyor.

YILDA 200 MİLYON EURO KAZANIYOR

Ocak 2023'te Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi kulübünden yılda 200 milyon Euro maaş alıyor.

40 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 30 maçta 25 gol - 4 asistlik performans sergiledi.