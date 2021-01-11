Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı! Üst üste 15 yıl...

Juventus'un Portekizli yıldızı Criestiano Ronaldo, takımının Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta göz kamaştırıcı cv'sine yeni unvanlar ekledi. Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerinde 759. golünü atarak Josef Bican’ın tüm zamanların en golcü futbolcusu rekoruna ortak oldu.

1931-1955 yılları arasında Rapid Wien, Admira, Slavia Prag ve Dinamo Prag formalarıyla rakip ağları 759 kez havalandıran Çek kökenli oyuncuyu yakalayan Ronaldo, eski Brezilyalı Pele'yi geçen haftalarda geçmişti. Bu alanda Lionel Messi ise 5. sırada yer aldı.

15 SEZON ÜST ÜSTE 15 GOL BARAJINI GEÇTİ

35 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst üste 15. sezonunda da 15 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Ronaldo ilk çift rakamlara 2006-07'de Manchester United ile ulaştı. Başarılı forvet, İngiliz ekibiyle çıktığı 34 maçta 17 gol kaydetti.

Gelecek ay 36 yaşına girecek olan Ronaldo, üstün performansını sürdürdü. Portekizli sonraki sezonlarda rakip ağları en az

15 kez havalandırdı.

MESSI 12 SEZON İLE TAKİPTE

Ronaldo'yla sürekli kıyaslanan Lionel Messi, 2008-09'dan bu yana üst üste 12 sezonda bu başarıya ulaştı. Halihazırda 11 golü bulunan Arjantinli, bu sezon istatistiğini 13 sezona çıkaracak gibi gözüküyor.

YÜZDE 72.4'LÜK GALİBİYET YÜZDESİ

Ronaldo'nun Juventus için değeri, onun olmadığı maçlarda ortaya çıkıyor. Siyah Beyazlılar, Ronaldo'nun forma giydiği maçlarda yüzde 72.4'lük galibiyet yüzdesini yakalarken; onun olmadığı maçlarda bu oran yüzde 46.7'ye geriliyor. Ronaldo ile Juventus maçlarda ortalama 2.3 puan elde etti, onsuz ise 1.7 oldu.

Yaşlı Kadın lakaplı Juventus'un Ronaldo'lu gol ortalaması ise 2.1, Ronaldo'suz 1.5 olarak gerçekleşti. Juventus onun olduğu maçlarda kalesinde ortalama 0.9 gol gördü. Onsuz ise rakam 1.1'e çıktı.

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