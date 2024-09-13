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Cristiano Ronaldo ile Merih Demiral birbirini üzmedi

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#Futbol#Cristiano Ronaldo#Merih Demiral
Cristiano Ronaldo ile Merih Demiral birbirini üzmedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 23:36

Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında Cristiano Ronaldolu Al Nassr ile Merih Demiral'ın takımı El Ahli 1-1 berabere kaldı.

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Suudi Arabistan Ligi'nin 3. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı El Ahli kozlarını paylaştı.

Al-Awwal Park'ta oynanan maçta Al Nassr, 90+9'da bulduğu golle El Ahli ile 1-1 berabere kaldı.

Al Nassr'ın golünü 90+9'da Mohammed Bassam Alhurayji (Kendi kalesine) attı. El Ahli'nin golünü ise 57. dakikada Franck Kessie kaydetti.

El Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla Al Nassr puanını 5 yaptı ve 6. sırada yer aldı. El Ahli ise 4 puanla 9. basamakta yer aldı.

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#Futbol#Cristiano Ronaldo#Merih Demiral

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