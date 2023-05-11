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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu? Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro konuştu

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#Ronaldo#Georgina Rodriguez#Dolores Aveiro
Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu Ronaldonun annesi Dolores Aveiro konuştu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 12:47

Kariyerine Suudi Araistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ilişkisinde krizler olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, konuyla ilgili konuştu.

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Olaylı Manchester United dönemi ve 2022 Dünya Kupası'nda yaşadığı hüsran sonrasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz ay İspanyol basınında yer alan haberlerde Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'n ilişkisinde sorunlar olduğu yazılmıştı.

"RONALDO YÜKSEK HARCAMALARDAN RAHATSIZ"

Haberlerde Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi ve çocuklarının annesi Georgina'nın yaptığı yüksek harcamalı alışverişlerden rahatsız olduğu iddia edilmişti.

"KENDİSİNİ RAHAT HİSSETMİYOR"

Ronaldo ile Georgina'nun ilişkisindeki problemin temelinde ise Georgina'nın Suudi Arabistan'da kendisini rahat hissetmemesinin yattığı iddia ediliyordu.

UZUN ZAMAN SONRA BİRLİKTE FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Ronaldo ile Georgina çifti, uzun zaman sonra birlikte fotoğraf paylaşmış ve ilişkileriyle ilgili çıkan haberlerin üzerine su serpmişti.

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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez ayrılıyor mu Ronaldonun annesi Dolores Aveiro konuştu

RONALDO'NUN ANNESİ KONUŞTU: TÜM BUNLAR YALAN

Cristiano Ronaldo'nun ilişkilerine müdahil olmasıyla bilinen annesi Dolores Aveiro, Madeira'da katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili gelen soruya; "Her çiftin ilişkisinde tartışmalar olur ama tüm bu yazılanlar yalan" yanıtını verdi.

GEORGINA: KISKANÇLAR HİKAYE YAZAR, SALAKLAR İNANIR

Georgia Rodriguez ise çıkan haberlerle ilgili; "Kıskanç biri çıkıp bir hikaye yazıyor, sonra bu yayılıyor ve salaklar da inanıyor." şeklinde konuşmuştu.

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#Ronaldo#Georgina Rodriguez#Dolores Aveiro

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