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Cristiano Ronaldo için olay sözler! Al Nassr başkanı: Dolandırıldım

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#Ronaldo#Al Nassr#Portekiz
Cristiano Ronaldo için olay sözler Al Nassr başkanı: Dolandırıldım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 23:22

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Başkanı Al-Muammar, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Dünya Kupası öncesi verdiği röportajın ardından Manchester United ile sözleşmesini feshederek Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo için flaş açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz yıl Manchester United ile birçok sorun yaşayan Ronaldo, Dünya Kupası'na da erken veda etmişti. Ronaldo'nun takımı Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'na veda etti.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Portekizli yıldız, ligde de istenilen sonuçlar gelmeyince eleştirilerin hedefi olmuştu.

Eldes Marque'de yer alan habere göre; Al Nassr Başkanı Al-Muammar, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" şeklinde konuştu.

Portekizli yıldız, Al Nassr formasıyla çıktığı 14 maçta 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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