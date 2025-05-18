Olay transfer iddiası! Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a yazdılar!

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Cristiano Ronaldo, 2022-2023 sezonunun ortasında Al Nassr'a transfer oldu. Portekizli yıldızın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Suudi ekibinde kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Ronaldo için 5 kulüp gündeme geldi.

Mirror'un haberine göre Cristiano Ronaldo için 5 seçenek var. Bu seçenekler arasında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta var.

SPORTING LIZBON

Ronaldo, Al Nassr'a imza attıktan sonra Avrupa'da kulüp futboluna geri dönmeyeceğini belirtti. Ancak Sporting'den gelecek teklifle bu fikrini değiştirebilir. Ruben Amorim'in Manchester United'a gitmesiyle yaşadığı dramatik düşüşe rağmen Sporting, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi garantiledi. Portekizli yıldız, Lizbon ekibini tercih ederse Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.

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AL AHLI

Ronaldo, Suudi Arabistan'a yerleşmek istiyorsa Al Ahli çözüm olabilir. Bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kulüpte Roberto Firmino, inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve Brezilya'ya dönmesi bekleniyor. Cidde kulübünün yaz aylarında kadrosunda büyük bir isme yer açması muhtemel.

LOS ANGELES FC

Olivier Giroud, geçen yaz AC Milan'dan LAFC'ye transfer oldu ancak beklenileni veremedi. Los Angeles FC tecrübeli oyuncuyu elden çıkarabilirlerse, başka bir kıdemli isim onun yerini alabilir mi? Elbette Ronaldo için böyle bir hamle yapmanın en büyük artısı Inter Miami'den Lionel Messi ile bir zamanlar La Liga'da yaşadığı rekabeti yeniden canlandırma şansı olacak.

BEŞİKTAŞ

Ronaldo'nun 2021'de Manchester United'a dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'in dümeninde gerçekleşti. Norveçli teknik direktörle Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmek bu yaz Ronaldo'yu cezbedebilir. Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde düzenli süre almakta zorlanırken, Solskjaer ve Ralf Rangnick yönetimindeki ilk sezonunda United'ın en golcü oyuncusuydu. Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Ciro Immobile'nin sözleşmesinde yalnızca bir yılı daha kaldı ve sezonun başlarında sakatlık sorunu nedeniyle bazı maçları kaçırdı, bu yüzden Süper Lig kulübü Ronaldo için bütçesi olup olmadığını görmek isteyebilir.

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CHELSEA

Ronaldo İngiltere'ye dönerse, Chelsea bu işe girişmek için yeterince cesur olabilir. Mavilerin transfer politikası ağırlıklı olarak genç oyuncu profiline odaklandı ancak bu dönemde deneyim eksikliğinin belirgin olduğu zamanlar da oldu. Chelsea'nin yerleşik ve tutarlı bir ön hattı olsaydı bu fikri aklımızdan bile geçirmezdik, ancak Nicolas Jackson'ı çıkardığınızda dolap oldukça boş görünüyor.