Cristiano Ronaldo hüngür hüngür ağladı! Arkadaşları sakinleştiremedi, özür diledi

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Portekiz, Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Slovenya ile karşılaşırken penaltı kaçıran Cristiano Ronaldo duygusal anlar yaşadı.

Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz, turnuvanın sürpriz yapan takımlarından Slovenya ile kozlarını paylaştı.

OBLAK'LA SIK SIK KARŞILAŞTI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ronaldo, Slovenya'nın Atletico Madridli file bekçisi Jan Oblak'la sık sık karşı karşıya geldi.

Kariyerinde ilk defa Avrupa Şampiyonası grup maçlarını golsüz geçen Ronaldo, Slovenya maçında çok istekli görünse de bir türlü Oblak'ı geçemedi.

Gözden Kaçmasın Cristiano Ronaldo'nun gözyaşlarına boğulduğu anlar Haberi görüntüle

Maçın başından itibaren gol için her şeyini ortaya koyan 39 yaşındaki yıldız, Oblak'ın harika kurtarışlara imza attığı maçta gol orucunu bir türlü bozamadı.

Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanırken Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak kurtardı.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Portekiz'i öne geçirme fırsatını kaçıran Ronaldo, ilk uzatma devresinin sona ermesiyle gözyaşlarına boğuldu.

Kaçırdığı penaltı nedeniyle çok üzülen Ronaldo, hüngür hüngür ağlarken takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

SERİ PENALTILARDA ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Seri penaltılara giden mücadelede ilk penaltı atışını kullanan Ronaldo, bu kez Oblak'ı geçerek fileleri havalandırdı ve tribünlere dönerek özür mahiyetinde bir hareket yaptı.

DIOGO COSTA 3 PENALTI KURTARDI

Portekiz'de galibiyetin mimarı olan kaleci Diogo Costa, uzatmanın son anlarından Sesko'ya geçit vermeyerek mücadeleyi penaltılara taşıdı.

Penaltı atışlarına damga vuran Portekiz kalecisi Diogo Costa, Slovenya'nın attığı 3 penaltı atışını da kurtardı.

Portekiz'de ise Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltı atışlarını gole çevirdi.