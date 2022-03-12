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Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Manchester United kazandı! Tottenham 3 golle yıkıldı

#Manchester United#Tottenham#Premier Lig
Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı, Manchester United kazandı Tottenham 3 golle yıkıldı

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı Premier Lig'in 29. hafta maçında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

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Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United ile Tottenham kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada Ronaldo hat-trick yaptı ve Manchester ekibi 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United, 12. dakikada Ronaldo ile öne geçerken yanıt 35. dakikada Kane'den geldi.

Ronaldo, 38'de bir kez daha sahneye çıkarken Harry Maguire'in 72. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru eşitledi. Son sözü bir kez daha 81'de Cristiano Ronaldo söyledi.

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın puanı 50'ye yükseldi. Conte'nin öğrencileri ise 45 puanda kaldı.

RONALDO TARİHİN EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU OLDU

Tottenham karşısında 3 gol kaydederek hat-trick yapan ve 807 kariyer golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, FIFA'nın resmi istatistik tutmamasına rağmen 1931-1955 tarihleri arasında 805 gol attığı tahmin edilen Avusturya-Çekya asıllı Josef Bicanı geride bırakarak profesyonel futbol tarihinde en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. Brezilyalı oyuncular Pele ve Romario, kariyerleri boyunca 1000den fazla gol atmasına rağmen bu gollerin içerisinde amatör, resmi olmayan ve hazırlık maçlarında atılan goller de yer alıyor.

BİR REKOR DA MANCHESTER UNITED'DAN

Manchester United'ın Tottenham karşısında 3-2 galip geldiği karşılaşma ev sahibi ekip için de ayrı bir önem ifade etti. Bu galibiyet ile Premier Lig tarihinde iç sahada 400üncü galibiyetine ulaşan Manchester United, bu istatistiğe ilk ulaşan takım olmayı başardı. Premier Lig'de iç sahada 572 maça çıkan Manchester ekibi, 400 galibiyet, 108 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.

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#Manchester United#Tottenham#Premier Lig

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