Cristiano Ronaldo final kaybetti! Asya Şampiyonlar Ligi 2 Japonya ekibinin...

AFC Şampiyonlar Ligi 2'nin finalinde Al-Nassr ile Gambo Osaka karşılaştı. Al Awwal Park'ta oynanan final müsabakasını Japon ekibi 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Gamba Osaka'ya kupayı getiren golü 30. dakikada bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor forması da giymiş Deniz Hümmet kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki kupa hasreti de devam etti. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2’de finale kadar çıktığı tüm maçları kazanmıştı.

Maçın ardından Merih Demiral'dan kupa göndermesi geldi.

Milli futbolcu, Al-Ahli ile kazandığı kupalarla poz verdiği bir fotoğrafını kahkaha emojisiyle paylaşım yaptı.