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Cristiano Ronaldo, Fas'ta depremzedelere otelini açtı!

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#Deprem#Ronaldo#Fas
Cristiano Ronaldo, Fasta depremzedelere otelini açtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 08:35

Cristiano Ronaldo, Fas'ın Marekeş şehrindeki otelinin kapılarını depremzedelerin kullanımına açtı.

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Fas'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası Cristiano Ronaldo'nun Marakeş şehrindeki otelini depremzedelerin kullanımına açtığı belirtildi.

İspanya basını b, Cristiano Ronaldo'nun Fas'ı vuran deprem felaketinde evsiz kalan onlarca kişiye otelini açtığını duyurdu.

Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan süper yıldızın evsiz kalen ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı belirtildi.

Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kaybedenlerin sayısı 1305’e, yaralananların sayısı ise 1832’ye yükseldi.

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#Deprem#Ronaldo#Fas

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