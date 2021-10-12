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Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! Rekorların efendisi gollerini sıralayıp zirvede farkı açtı

#Cristiano Ronaldo#Portekiz#Lüksemburg

Portekiz formasıyla 182. maçına çıkan ve Avrupa'da milli takım formasını en çok giyen oyuncu unvanını elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, Lüksemburg karşısında da gollerine devam etti.

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Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg'u konuk eden Portekiz sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken maça damga vuran isim yine Ronaldo oldu.

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Portekiz'de oynanan maçta 8 ve 13. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle takımını öne geçiren Ronaldo, 87. dakikada bir kez daha sahne alarak hat trick yaptı. 36 yaşındaki yıldız, kariyerinin 58., Portekiz Milli Takımı'nda ise 10. kez hat trick yaparak tarihe geçti.

115 GOLE ULAŞTI

Daha önce İran Milli Takımı ile 109 gol atan Ali Daei'yi geride bırakarak milli takımlar için en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçen Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Lüksemburg maçında 3 gol atarak gol sayısını 115'e yükseltti.

12 MAÇTA 13 GOL

Cristiano Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarak harika bir performans ortaya koyarken 2021 yılında da Portekiz'de 12 maçta 13 gol kaydetmeyi başardı.

RAMOS'UN 2 MAÇ ÖNÜNDE

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Lüksemburg karşısında sahaya 11'de çıkan 36 yaşındaki yıldız, 182. kez Portekiz formasını giyerek bu alandaki rekorunu geliştirdi.

Portekizli yıldız, daha önce Katar'la oynanan hazırlık maçında Sergio Ramos'u geride bırakarak Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu olmuştu.

Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular;

Cristiano Ronaldo - Portekiz: 182 maç

Sergio Ramos - İspanya: 180 maç

Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç

 

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#Cristiano Ronaldo#Portekiz#Lüksemburg