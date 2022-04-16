Cristiano Ronaldo coştu, Manchester United galibiyete koştu! 60. hat trick...

Haberin Devamı

Old Trafford'da oynanan karşılaşmada ligde kalma mücadelesi veren Norwich City'yi konuk eden ManU, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun toplamda 60. hat trick sayısına ulaştığı maçı 3-2 kazandı.

Manchester United'ın galibiyet gollerini 7, 32 ve 76. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Norwich City'nin golleri ise Kieran Dowell ve Teemu Pukki'den geldi.

Puanını 54'e çıkaran Manchester United, 5. sıraya yükseldi. 21 puanda kalan Norwich City ise son sırada kaldı.

Bu sezon Manchester formasıyla 34. maçına çıkan Ronaldo, 21 gol ve 3 asistlik performans sağladı.

TOPLAMDA 60 HAT TRICK

Kulüp kariyerindeki 50. hat trick'ine ulaşan Portekizli yıldız, milli takımla birlikte hat trick sayısını 60 yaptı.

BİR İLKİ DAHA BAŞARDI

2020'nin Eylül ayından bu yana ilk kez frikik golü kaydeden Cristiano Ronaldo, 36 yaş ve üstü bir oyuncu olarak bir Premier Lig sezonunda 15+ gol atan ilk futbolcu oldu