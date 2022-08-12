Cristiano Ronaldo cephesi ile Real Madrid arasındaki gerginlikte yeni gelişme! Sert paylaşım...

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Manchester United'da mutlu olmadığı uzun süredir bilinen ve ayrılmak istediğini yönetime ileten Cristiano Ronaldo konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

KAMPA KATILMAMIŞTI

Geçen sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, kötü geçen sezonun ardından Şampiyonlar Ligi vizesi alınamayınca Kırmızı Şeytanlar'dan da ayrılmayı kafasına koymuş durumda.

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland ve Avustralya'da yaptığı kamplara katılmayan, İngiltere'deki kamp çalışmalarına da uzun süre gelmeyen Portekizli yıldız, geçen hafta menajeri Jorge Mendes ile kulüp tesislerine gelerek geleceğiyle ilgilil görüşmelerde bulunmuştu.

GALATASARAY İLE ADI GEÇTİ

Sarı-kırmızılı yönetim, geçtiğimiz günlerde Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti.

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Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sormuştu.

Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt vermişti.

PEREZ'DEN ŞAŞIRTAN SÖZLER

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid taraftarlarından biri başkan Florentino Perez'e, "Ronaldo'yu transfer edelim" dedi. Ancak; Perez ise Portekizli yıldızın ailesini, "Cristiano? O 38 yaşında" şeklindeki bu sözleriyle kızdırdı.

RONALDO'NUN KARDEŞİNİN PAYLAŞIMI: "YAŞLI ADAM..."

Madrid Başkanı Perez'e dünyaca ünlü yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro cevap veren isim oldu. Aveiro, "38 yaşında ama yine iki metreden fazla zıplayabiliyor, 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendisine saygı duy yaşlı adam" ifadelerini kullandı.