Cristiano Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...

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Portekiz ile Katar'ın kozlarını paylaştığı hazırlık maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu.

Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi Ronaldo, bir rekoru daha tarihe gömmeyi başardı.

Katar karşısında sahaya 11'de çıkan Ronaldo, böylece 181. kez A Milli Takım forması giymiş oldu ve bu alanda ilk sıraya yerleşti. Portekizli yıldız, Sergio Ramos'u geride bırakarak Avrupa'da en çok milli maça çıkan oyuncu oldu.

Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular;

Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç

Sergio Ramos - İspanya: 180 maç

Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç

Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç

Iker Casillas - İspanya: 167 maç

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Daha önce İran Milli Takımı ile 109 gol atan Ali Daei'yi geride bırakarak milli takımlar için en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçen Ronaldo, Katar karşısında kendi rekorunu da geliştirdi.

Mücadelenin 37. dakikasında ağları havalandıran Ronaldo'nun gol sayısı 112'ye yükseldi.

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46 FARKLI ÜLKEYE GOL

Ronaldo, 46 farklı milli takıma gol atarak yeni bir rekorun daha sahibi oldu

EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU

En çok maça çıkma ve gol atma rekorlarını elinde bulunduran Ronaldo, 32 asistle de Portekiz Milli Takımı tarihinini en çok gol pası veren oyuncu olması rekorunu elinde bulunduruyor.

SON 11 MAÇTA 10 GOL

Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.

GURUR DUYUYORUM

Katar maçının ardından duygularını paylaşan 36 yaşındaki yıldız, "Her zaman olduğu gibi ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bu maç, Katar'daki tarihi Dünya Kupası öncesi bizim için iyi bir test oldu" ifadelerini kullandı.