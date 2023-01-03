Cristiano Ronaldo: "Avrupa'da işim bitmişti" | Astronomik sözleşme hakkında esprili yanıt: "Hak ettim..."

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Manchester United'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan, eski kulübü Real Madrid'den teklif gelmeyince de Suudi ekibi Al Nassr ile 2 yıllığına astronomik bir anlaşmaya varan Ronaldo için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Ronaldo, birçok takımdan teklif almasına rağmen Al Nassr tercih ettiğini söylerken "Çok iyi hissediyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum. Zor bir karar olabilir ama bunu yaşamak istedim. Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi. Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim." diye konuştu.

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✍️ Cristiano Ronaldo'nun imza töreninde 'SIUUU' nidası



😄 Basın toplantısını takip eden bir gazeteciden 'SIUUU' ve Ronaldo'nun tepkisi pic.twitter.com/srfiViQKbT — Spor Arena (@sporarena) January 3, 2023

"EŞSİZ BİR KONTRATI HAK ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dünya Kupası'nda Afrika takımlarının başarılarına dikkat çeken Ronaldo, "Çoğu insan konuşuyor ama futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Afrika ülkelerinin yaptıklarını da gördük. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Buradaki futbol oldukça yarışmacı seviyede. Yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağım. Hocam şans verirse şans bulmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum (gülerek). Al Nassr'da futbol oynayıp mutlu olmak istiyorum. Başkanım ve hocam burada benimle. İstediğim tek şey futbol oynamak." dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ise "Çok mutluyum. Basın toplantısında bu kadar gazeteci olmasına çok şaşırdım. Maçlarımızdan sonra 3-4 gazeteci oluyor genelde. Ronaldo dünya futbol tarihindeki en iyi futbolculardan. Onunla çalışmak benim için büyük onur. Ligimiz için çok önemli bir isim. Onun buraya gelip bizimle oynaması fantastik bir olay. Kariyerimde çok fazla iyi oyuncuyla çalıştım. Ronaldo, çalışılması en kolay oyunculardan. Tecrübelerimizi paylaşarak kazanmaya çalışacağız. Ronaldo örnek bir futbolcu. Benim hedefim onu mutlu etmek, onun Al Nassr formasıyla mutlu olduğunu görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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Basın toplantısını takip edenler arasında Ronaldo'nun ismini haykırıp, 'SIU' diye bağıranlar oldu.

YILLIK 200 MİLYON EURO

Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro kazanacak.

KADRODA TANIDIK iSiMLER VAR

Roma, Marsilya, Lyon ve Lille gibi takımları çalıştıran Fransız teknik direktör Rudi Garcia tarafından yönetilen Al Nassr’ın kadrosunda oldukça yakından tanıdığımız isimler var. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo’nun yanı sıra eski Beşiktaşlılar Aboubakar ve Talisca da Al Nassr forması giyiyor. Kulübün geçmişinde Fabio Cannavaro ve Rene Higuita gibi unutulmaz oyuncular yer alıyor.

Basın toplantısının ardından sahaya çıkmak üzere soyunma odasına giden Ronaldo, takım arkadaşlarıyla buluştu. Portekizli yıldız, Süper Lig'den tanıdığımız Aboubakar, Luis Gustavo ve Talisca ile buluştu.

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MESSi iLE SON KEZ KARŞILAŞACAK

PSG, 19 Ocak’ta Al Nassr ve Al Hilal’in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Bu maç aynı zamanda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için son derece özel olacak. İki futbolcu da sahada yer alırsa onları karşı karşıya izleyeceğimiz son randevu olacak.

PORTEKiZ GAZETELERiNDE iLGi GÖRMEDi

Yıldız oyuncunun Arabistan’a transferi ülkesi Portekiz’de beklenen ilgiyi görmedi. Ülkenin önde gelen gazeteleri Record, Abola ve Ojogo yıldız futbolcunun transferini çok küçük gördü. Oyuncunun formasını giydiği İspanya, İngiltere ve İtalya’da da bu TRANSFER sadece para üzerinden değerlendirildi.

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KULÜBE 7 MiLYON TAKiPÇi KAZANDIRDI

Ronaldo'nun imzası öncesi Instagram’da 800 bin takipçisi olan kulüp transferin tamamlanmasıyla birlikte 7.9 milyon takipçiye ulaştı. Ronaldo etkisi daha ilk günden 7 milyonluk bir kitleyi de beraberinde getirdi. Al Nassr taraftarları transferin duyurulmasından bu yana basılan tüm Ronaldo formalarını satın aldı.