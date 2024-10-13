Cristiano Ronaldo attı, Portekiz galibiyeti aldı! Maçta 4 gol

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UEFA Uluslar Ligi bugün 8 karşılaşmayla devam etti.
Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Portekiz, Polonya'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Bruno Fernandes, 37. dakikada Cristiano Ronaldo ve 88. dakikada Jan Bednarek kendi kalesine attı.
RONALDO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 906. gole ulaşırken milli takımdaki 133. golünü kaydetti. Müsabakanın 63. dakikasında oyundan alınan yıldız futbol büyük alkış aldı.
UEFA Uluslar Ligi’nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
A Ligi Grup 1
Hırvatistan – İskoçya: 2-1
A Ligi Grup 4
İspanya – Danimarka: 1-0
Sırbistan – İsviçre: 2-0
C Ligi Grup 2
Litvanya – Kosova: 1-2
Güney Kıbrıs – Romanya: 0-3
C Ligi Grup 3
Bulgaristan – Lüksemburg: 0-0
Belarus – Kuzey İrlanda: 0-0