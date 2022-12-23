Cristiano Ronaldo, Arabistan yolunda!

Haberin Devamı

Portekiz ile hayal kırıklığı dolu bir Dünya Kupası’nı geride bırakan Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi El Nassr ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Marca’nın haberine göre tecrübeli oyuncu, daha önce de isminin anıldığı El Nassr’la masaya oturdu. El Nassr Ronaldo’ya 2025 yılına kadar geçerli, yıllık 200 milyon Euro’luk sözleşme önerdi.

Haberde Ronaldo’nun futbolcu olarak 2,5 yılı doldurduktan sonra ise Suudi Arabistan’ın 2030 Dünya Kupası adaylık süresinde elçi olarak görev yapacağı belirtildi.