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Cristiano Ronaldo, Arabistan yolunda!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Ronaldo#Suudi Arabistan
Cristiano Ronaldo, Arabistan yolunda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Yeni kulübü merakla beklenen yıldız oyuncunun, Suud ekibi El Nassr’ın 200 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi.

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Portekiz ile hayal kırıklığı dolu bir Dünya Kupası’nı geride bırakan Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan ekibi El Nassr ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Marca’nın haberine göre tecrübeli oyuncu, daha önce de isminin anıldığı El Nassr’la masaya oturdu. El Nassr Ronaldo’ya 2025 yılına kadar geçerli, yıllık 200 milyon Euro’luk sözleşme önerdi.

Haberde Ronaldo’nun futbolcu olarak 2,5 yılı doldurduktan sonra ise Suudi Arabistan’ın 2030 Dünya Kupası adaylık süresinde elçi olarak görev yapacağı belirtildi.

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#Transfer#Ronaldo#Suudi Arabistan

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