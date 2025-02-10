Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'la sözleşme uzatıyor

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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası sürüyor.

Arriyadiyah gazetesinin haberine göre; Al-Nassr kulüp yönetimi, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için yıldız futbolcuyla el sıkıştı.

Yeni sözleşmenin mali ayrıntıları henüz ortaya çıkmazken, resmi olmayan kaynaklar şartların önceki sözleşmeyle aynı olacağını öne sürdü. Diğer bir deyişle Cristiano Ronaldo, kulübünden sezon başına 200 milyon Euro maaş almaya devam edecek.

CRISTIANO RONALDO'NUN AL-NASSR PERFORMANSI

Manchester United'la sözleşmesini feshettikten 1.5 ay sonra, Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan ve bu hareketiyle sansasyon yaratan Portekizli yıldız futbolcu, kısa sürede hem Suudi Ligi'nin marka yüzü oldu hem de Al-Nassr kulüp tarihine adını yazdırdı.

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Bugüne dek Al-Nassr formasıyla 90 maça çıkan Ronaldo, 82 gol - 19 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon 35 golle ligin gol kralı olan Ronaldo, bu performansıyla ayrıca sezonun oyuncusu ünvanını da kazanmıştı.

AL-NASSR KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. OYUNCUSU

İki yıl gibi kısa bir sürede 82 gol kaydeden Cristiano Ronaldo; Mohammed Al-Sahlawi (121 gol) ve Abderrazak Hamdallah (112 gol)'ın ardından Al-Nassr kulüp tarihinin en fazla gol atan 3. oyuncusu konumuna yükseldi.

Portekizli yıldızın sakatlık yaşamaması halinde yeni sözleşmesi sona ermeden önce iki ismi de geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü ismi olması bekleniyor.