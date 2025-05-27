Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'a veda etti

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2,5 senedir Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, sarı mavili ekibe veda etti.

"BU BÖLÜM SONA ERDİ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Sporting, Manchester united, Real Madrid ve Juventus formalarıyla kupa kaldırma başarısı yakalayan Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez bir takımda kupa kazanamadı.

111 MAÇTA 99 GOL

Arabistan ekibinin formasını 111 maçta sırtına geçiren Ronaldo, söz konusu karşılaşmalarda 99 gol attı, 19 da asist katkısı sağladı.

40 yaşındaki yıldız futbolcu, sezonu 25 gol atarak gol kralı tamamladı.