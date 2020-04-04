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Futbol
Haber Giriş: 04.04.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Cristiano Ronaldo, 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak

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Cristiano Ronaldo, 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak
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İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak

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