Cristian Medina'dan ters köşe! Fenerbahçe'yi üzecek gelişme

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Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cristian Medina, ters köşe yaparak sürpriz bir takıma imza atacak.
TyC Sports'ta yer alan habere göre; Estudiantes, Cristian Medina'nın serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katıyor.
Arjantinli oyuncu geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle kulübüne rest çekmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Boca Juniors formasıyla 30 maça çıkan Cristian Medina, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.