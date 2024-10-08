Cristian Medina transferinde geri sayım başladı! Acun Ilıcalı tarih verdi... | Boca Juniors cephesinde kriz var, teknik direktör kovuldu

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde her konuda anlaştığı fakat Boca Juniors cephesinde Medina’nın satışına karşı çıkan teknik adam Diego Martinez kovuldu. Transferi ocak ayına bırakan sarı lacivertlilerin eli güçlenirken, Medina'nın da Fenerbahçe'ye gelmeyi iple çektiği öğrenildi.

BOCA JUNIORS CEPHESİNDE BASKI

Arjantin ekibinde istenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Diego Martinez ile yollar ayrıldı. Takımın Meksika’da Chivas’ı çalıştıran Fernando Gago’ya emanet edileceği haberleri gündemde büyük yer alırken, Gago, Atlas maçının ardından yaptığı açıklamada, “Açık konuşacağım. Kimseden teklif almadım, kimseyle görüşmedim” sözleriyle iddiaları yalanladı.

BAŞKAN ELEŞTİRİLİYOR

Boca Juniors'ın aldığı kötü sonuçlar, istenilen futbolun sahaya yansımaması ve teknik adam konusundaki belirsizliklerin oluştuğu ortamda başkan Juan Roman Riquelme, yoğun eleştiri altında olduğu biliniyor.

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MEDINA'NIN SAKATLIK YAŞADI

Çalkantılı süreçten geçen kulübünde performans düşüşü yaşayan genç yıldız Medina ise zor günler geçiriyor. Takımının Belgrano ile karşılaştığı maçta sakatlık yaşayan 22 yaşındaki cevher, 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ANLAŞMA İPTAL OLABİLİRDİ

Boca ile Fenerbahçe arasındaki Ocak ayı için söz kesildiği bilgisine ulaşılırken, anlaşmaya göre Cristian Medina’nın sağlık sorunu yaşaması halinde, sarı lacivertlilerin transferden çekilme hakkına sahip olduğu ve bu nedenle Medina’nın sağlık durumu yakından takip edildiği öğrenildi. Fakat son gelen bilgilere göre Medina'nın durumunun iyi olduğu ve milli ara sonrasında formasına tekrar kavuşacağı belirtildi.

ACUN ILICALI DA AÇIKLADI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında Medina transferi konusunda gelen sorunun ardından, "Cristian Medina, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu konuda kararlı. Boca Juniors çok zor günler geçiriyor. 'Bu dönemde değil, Ocak'ta görüşelim' dediler. Ocak'ta kadromuzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıkarken bu maçlarda 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.