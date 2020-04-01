Cristian Baroni'den Aykut Kocaman'a büyük övgü

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Brezilyalı Cristian Baroni, yayıncı kuruluşa konuştu.

Sarı lacivertli kulübü çok özlediğini belirten Baroni, "Fenerbahçe'de mutluluklarım üzüntülerden fazlaydı. Sadece bir veda maçıyla ayrılmak isterdim, Fenerbahçe taraftarına veda etmek isterdim ama Fenerbahçe'yi çok seviyorum hala. Kulübü takip ediyorum, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok özledim."dedi.

Fenerbahçe günlerinde birlikte çalıştığı Aykut Kocaman'ın yerinin ayrı olduğunu belirten Baroni, "Bir kişinin yeri ayrı benim için, o da Aykut Kocaman'dır. Beni Türkiye'ye o getirdi ve hep o özgürlüğü verdi, her zaman yanımda olduğunu hissettirdi. Başkanımız Aziz Yıldırım da öz oğluymuş gibi davrandı, beni çok sevdiğini hissettirdi." diye konuştu.