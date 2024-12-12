Crespo, Başakşehir'de coştu! Bir gol katkısı daha yaptı

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında temsilcimiz Başakşehir'in, Heidenheim’i ağırladığı maçta Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo bir kez daha sahne aldı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Miguel Crespo, İstanbul ekine çabuk uyum sağladı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki maçta Heindenheim ağlarını sarsan Miguel Crespo, Başakşehir formasıyla 2. golünü kaydetti.

Başakşehir ile toplamda 16. maçına çıkan Miguel Crespo, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe kariyerinde 80 maçta 5 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.