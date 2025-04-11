Covid yoksa frikik gollerini de öldürdü mü?

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Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprize imza atarak dünya devi Real Madrid'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Maça damga vuran olay, Arsenal'in yıldızı Declan Rice'ın frikikten bulduğu 2 gol oldu.

Rice'ın golleriyle beraber akıllara 'futbolda frikik golleri azaldı mı?' sorusu geldi.

Hürriyet Spor yazarı Murat Fevzi Tanırlı, konuya ilişkin analizini kaleme aldı.

İşte o yazı...

Arsenalli Declan Rice, Real Madrid karşısında öyle muazzam iki frikik golü attı ki futbol tarihinin efsane golleri arasındaki yerini en ön saflarda aldı.

Hatta ikincideki inanılmaz falso, akıllara Roberto Carlos’un golünü getiriyor derken, yönetmenin kadrajına Emirates tribünlerinde yerini almış olan Brezilyalı giriyordu. Üzgündü hiç şüphesiz... Rice ise “Mutluyum, çok çok mutluyum, belki de birkaç yıl sonra bu attığım gollerin ne kadar özel olduğunu anlayacağım” diyordu. Hatta Topçular’ın Alman asıllı Fransız duran top antrenörü Nicolas Jover’ın orta yapmasını istediği, ancak Rice’ın takımın frikikçisi Saka’ya “Güveniyorum ve vurmak istiyorum” sözlerine karşılık “Öyle hissediyorsan vur” dediği de kayıtlara geçti.

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'BAYKUŞLARIN UYUDUĞU YERİ' VURMAK

“Brezilya'da baykuşların uyuduğu yer” olarak medyada yer bulan noktada ağlarla buluşan resimdeki golün xG (gol beklentisi) değeri 0,037; Carlos falsolu golün xG’si ise 0,063 olarak açıklandı. İki frikiğin birden gol olma olasığının “435’te 1” olduğu da hesaplanan başka ilginç bir değerdi. Avrupa basınında pek çok otorite 1.98’lik Courtois’in ikisine de yapacağı bir şey yok derken, kurtarma ihtimali olarak verilen %3’ün bile yüksek olduğuna kanaat getirmişlerdi. Son 2 sezonda Arteta’nın ilgi çekici duran top taktikleri sayesinde bulduğu gollerden 8’inde asist imzası Rice’a ait. Ancak Arsenal’in ligde frikik golü attığı son tarih eylül 2021’deki Burnley maçı. Sonrasındaki 70 direkt serbest vuruştan gol çıkaramamışlardı. Avrupa’da ise Ekim 2024’te PSG maçında Saka topu filelerle kucaklaştırmıştı. Kariyerindeki 338 maçta bir kez bile serbest vuruştan golü olmayan Declan Rice, İspanyol devine karşı iki frikik golü birden bulunca hem liglere göz atalım hem de usta frikikçilere selam edelim istedim.

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CİDDİ BİR AZALMA VAR

2014-15’ten bugüne 5 büyük Avrupa Ligi ve Süper Lig’in frikik golü verilerine bakıldığında çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Pandeminin ardından başlayan 2020-21 sezonuyla birlikte radikal bir düşüş baş gösteriyor. 2014-15’den 2019-20’un sonuna kadar 6 sezonda toplam 943 frikik golüne imza atılmış. 6 ligin toplamının sezon başına ortalaması 157. Bu sezonun tamamlanmasına 8-9 hafta kalmış olsa da son 5 sezonda atılan frikik golü sayısı ise 480! Yani 6 ligin toplamının sezon başına ortalaması 96 gol. Neredeyse %40 net bir azalma dikkat çekiyor.

FRİKİKÇİ YILDIZLARIN SAYISI AZALDI MI?

Son 5 yıldaki hiçbir sezonun toplamı, önceki 6 sezonun yanına bile yaklaşamıyor. Peki bunun gerekçeleri neler olabilir?

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Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Ronaldinho, Pirlo, Juninho ve hatta Ward-Prowse gibi yıldız frikikçilerin azalması mı?

Son yıllara bakıldığında dikkat çeken Neymar, Willian, Hakan Çalhanoğlu, Dybala, Daniel Wass, Pjanic, Diego, Mata, Eriksen, Gylfi Sigurdsson, Coutinho gibi isimlerin beklenenin daha altında frikik golü bulması mı?

Serbest vuruş becerisi oyuncu sayısında azalma mı? · Serbest vuruşların daha çok orta/pas olarak kullanılma tercihleri mi?

Takımların frikik savunmasında daha başarılı diziliş, barajı bozmama, barajda yere yatan oyuncu faktörü, kaleci performansı mı?

Savunan takımların ceza alanı önü faul sayılarındaki düşüş mü? · Yoksa pandemi sonrasında bu denli düşüşte covid.

SÜPER LİG'DE NE DURUMDAYIZ?

Sergen Yalçın, Hagi, Alex, Hami Mandıralı, Van Hoojidonk, Selçuk İnan, Jose Sosa gibi isimlerden bu yana öne çıkan bir frikikçi bulmakta zorlanıyoruz.

Pandemi sonrası biten 4 sezonun 3’ünde Avrupa’nın 5 büyük ligi ile kıyasladığımızda en çok frikik golü bizde atıldı.

Sadece 2022-23’de Bundesliga bizden 1 fazla (21) frikik golüyle lider tamamladı.

Bu sezon ise 12 frikik golüyle 3. sıradayız. Bundesliga 16 golle liderliğini sürdürüyor

SUPERMAN BİLE KURTARAMAZDI

Hollandalı yıldız oyunculardan Seedorf’un “Superman bile bu golleri kurtaramazdı” dediği Rice’ın frikiklerinin ardından bakalım Arsenal’in yolu Münih’e uzanabilecek mi? Cevabı bekleyip göreceğiz ancak kesin olan şu ki Arsenal’in Real zaferi Premier Lig’in seneye Şampiyonlar Ligi’ne 5 takımla katılmasını kesinleştirdi. Hatta Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde Man Utd, Tottenham ve Chelsea’nin durumlarına göre 7 takımla da katılma ihtimalleri var. Real Madrid eğer rövanşta Arsenal’i eleyemezse, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk El Clasico finaline yaklaşma şansı da sona erecek. Avrupa kupalarını konuşmak biz Türkler için tam bir detoks. Kısır ve altı boş hakem kavgalarıyla değil, güzel oyunla sarmaş dolaş olmak...