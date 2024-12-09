Çorum FK'da sezon ortasında ayrılık

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, profesyonel futbolcusu Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı.

Çorum Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sözleşmesini sonlandırma kararı almıştır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-Siyahlı forma ile bekleneni veremeyen 26 yaşındaki Fransız orta saha Çorum FK forması ile 12 maçta çıktı. Boudjemaa bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.