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Çorum FK'da sezon ortasında ayrılık

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#Çorum Fk#Trendyol 1. Lig#Mehdi Boudjemaa
Çorum FKda sezon ortasında ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 17:46

Çorum FK, Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, profesyonel futbolcusu Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdı.

Çorum Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Mehdi Boudjemaa ile karşılıklı mutabakat sağlayarak sözleşmesini sonlandırma kararı almıştır. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-Siyahlı forma ile bekleneni veremeyen 26 yaşındaki Fransız orta saha Çorum FK forması ile 12 maçta çıktı. Boudjemaa bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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#Çorum Fk#Trendyol 1. Lig#Mehdi Boudjemaa

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