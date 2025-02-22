Çorum FK ve Adanaspor berabere kaldı!

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Çorum FK, Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Çorum FK: Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 71), Erkan Kaş, Atakan Akkaynak, Suat Kaya (Ali Akman dk. 71), Tunahan Ergül (Diniyev dk. 90+3), Atakan Cangöz (Avounou dk. 63), Eren Karadağ (Burak Süleyman, dk. 63), Thomas Verheydt
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Isaac, Fatih Kurucuk, Oğuzhan Batur, Mirza Cihan, Candeias (Ciss dk. 69), Elias Durmaz (Fevzi Yıldırım dk. 81), Endri Çekiçi (Harun Alpsoy dk. 60), Sokol Cikalleshi (Metehan Altunbaş dk. 81), Andrei Virgil (Orkan Çınar dk. 81)
Goller: Avounou (dk. 72) (Çorum FK), Sokol Cikalleshi (dk. 45+1 pen.) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Loick Landre, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Oğuzhan Matur, Sokol Çikalleshi, Nurullah Aslan (Adanaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
45. dakikada Loick Landre’nin ceza sahasında Andrei Virgil Ivan’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı düdüğünü çaldı.
45+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sokol Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 1-1
72. dakikada ceza sahası içinde Thomas Verheydt’in indirdiği topu, Avounou ağlara yolladı. 1-1