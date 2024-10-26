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Çorum FK sahasında Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

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#1.Lig#Çorum Fk#Gençlerbirliği
Çorum FK sahasında Gençlerbirliğini tek golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 16:03

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

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1. Lig'in 10. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Çorum FK bu sezon sahasında ilk kez 3 puan kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ kanattan Geraldo’nun pasında ceza yayının dışında topla buluşan Atakan’ın sert vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada Burak’ın pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Atakan’ın pasında topla buluşan Kasango’nun vuruşunda kaleci Erhan ayaklarıyla topu çıkardı.
45+2 dakikada sağ kanattan yapılan ortada Metehan Mimaroğlu ceza sahası dışında topun gelişine vurdu, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
63. dakikada taç atışında Ferhat Yazgan’ın ceza sahasını dışından sert vuruşunda Suat Kaya'ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

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#1.Lig#Çorum Fk#Gençlerbirliği

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