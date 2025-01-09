Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Çorum FK Konyaspor maçı canlı izle bilgisi

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Süper Lig’de mücadele eden Konyaspor ile bugün karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında takımlar üç karşılaşmaya çıkarken gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar çeyrek finale adını yazdıracak. Peki, Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Çorum FK Konyaspor maçı detayları...

ÇORUM FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Konyaspor maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

9 Ocak Perşembe ZTK Maç Programı

B Grubu



13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

C Grubu



15.30 Çorum FK - Konyaspor