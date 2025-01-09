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Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK Çorum FK Konyaspor maçı canlı izle bilgisi

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Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ZTK Çorum FK Konyaspor maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 14:32

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması heyecanı bugün oynanacak Çorum FK - Konyaspor maçı ile devam ediyor. orum FK - Konyaspor maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Ali Vardar üstlenecek. Peki, Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK Çorum FK Konyaspor maçı canlı izle bilgisi

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Süper Lig’de mücadele eden Konyaspor ile bugün karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında takımlar üç karşılaşmaya çıkarken gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar çeyrek finale adını yazdıracak. Peki, Çorum FK - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası Çorum FK Konyaspor maçı detayları...

ÇORUM FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çorum FK - Konyaspor maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

9 Ocak Perşembe ZTK Maç Programı

B Grubu

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe
18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

C Grubu

15.30 Çorum FK - Konyaspor

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