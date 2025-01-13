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Çorum FK, İstanbulspor'u 3 golle geçti

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#Futbol#İstanbulspor#Çorum FK
Çorum FK, İstanbulsporu 3 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 19:41

Çorum FK, Trendyol 1. Lig 19. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Çorum FK, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
37. dakikada Tunahan Ergül'ün ceza sahasında rövaşata vuruşu dışarı gitti.
42. dakikada Vehheydt'in vuruşu kaleci İsa Doğan'dan döndü. Tekrar topla buluşan Verheijdt'in şutu dışarı çıktı.
45. dakikada Ferhat Yazgan ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada Zargo Toure'nin rakibine ceza sahasında yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Muammer Sarıkaya, topu ağlarla buluşturdu. 1-1
58. dakikada Atakan Akkaynak'ın ortası ile buluşan Suat Kaya yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
87. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra'nın kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
89. dakikada Eren Karadağ'ın muhteşem vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

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Hakemler: Yasin Kol, Cem Özbey, Emre Doğu
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Verheijdt, Suat Kaya (Amar Catic, dk. 73), Tunahan Ergül (Atakan Cangöz, dk. 82), Kerem Kalafat (Loick Landre, dk. 90+2), Kadir Seven, Geraldo (Eren Karadağ, dk. 82), Erkan Kaş
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Mustafa Emre Yalçınkaya, Taha İbrahim Rençber, Atila Turan
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Modestas Vorobjovas (Michael Ologo dk. 87), David Patrick Sambissa (Abdullah Dijlan Aydın, dk. 70), Emir Kaan Gültekin, Racine Coly (Yusuf Ali Özer, dk. 70), Gaoussou Kyassou Diarra, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Florian Loshaj (Duhan Aksu, dk. 70)
Yedekler: Mücahit Serbest, Halil Yiğit Yitmez, Kubilay Sönmez, Kerem Şen, Demir Mermerci, Jackson, Kenio Santos Laurentino
Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Ferhat Yazgan (dk. 45), Suat Kaya (dk. 58) Eren Karadağ (dk. 89) (Çorum FK), Muammer Sarıkaya (dk. 53 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Tunahan Ergül, Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Çorum FK)

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#Futbol#İstanbulspor#Çorum FK

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