Çorum FK ile Fatih Karagümrük yenişemedi!

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Çorum FK ile Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde Thomas'ın plase vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
56. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Eren'in pasında penaltı noktası üzerinde Mehdi'nin yerden sert vuruşunda El Hadji topu çizgi üzerinden çıkardı.
56. dakikada sol kanattan Camacho'nun ortasında Wesley altıpas içinde topu filelere gönderdi. 1-1
61. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Geraldo'nun şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.
69. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Wesley meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
79. dakikada Eren'nin ortasında ceza sahası içinde Geraldonu kafayla topu ağlara yolladı. 2-2