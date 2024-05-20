Çorum FK ile Bodrum FK yenişemedi! Tur...

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Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada organize gelişen Bodrum FK atağında ceza yayı üzerinde Ali Aytekin’in pasında sol çaprazda Samet Yalçın kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Samet’in uzak köşeye vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

5. dakikada sağ kanattan Keremin ortasında savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Ahmet İlhan altıpasa havadan gönderdi. Atakan Akkaynak’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

37. dakikada sol kanattan Geraldo’nun ortasında arka direkte Thomas Verheydt kafayı vururken kaleci Sousa ayakları ile topu çeldi. Thomas'ın ikinci vuruşunda çizgi üzerinden Sousa’nın çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

47. dakikada sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışında Gökdeniz Bayrakdar pasını Samet Yalçın'a aktardı. Ceza sahasında topu kontrol eden Samet, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

56. dakikada Kerem’in kaptırdığı topla sol kanattan Gökdeniz hareketlendi. Yaklaşık 50 metre sürdüğü topla ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı sert vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

58. dakikada sol kanattan taç çizgisine yakın yerden kazanılan serbest vuruşta Atakan Akkaynak kaleye sert gönderdi kaleci Sousa hamle yaptı ancak top köşeden ağlarla buluştu. 1-1

64. dakikada Ahmet İlhan Özek, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.